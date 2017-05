NS: Reizigers komen steeds vaker op tijd

Door de nieuwsredactie geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 06:10 uur | update: 06:19 uur

UTRECHT - De nieuwe dienstregeling van de NS die op 11 december werd ingevoerd begint langzaam effect te krijgen.

Treinreizigers komen steeds vaker op tijd op hun bestemming. Dat blijkt uit de rapportage over het eerste kwartaal die de NS naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gestuurd.



In januari kwam 88,1 procent van de treinreizigers op tijd. In maart was dit aantal gestegen naar 92,2 procent. De punctualiteit over het eerste kwartaal ligt met een gemiddelde van 90,5 procent nog wel lager dan een jaar eerder. Toen was dat 92,7 procent.



Volgens NS zijn de passagiers ook steeds vaker tevreden. Uit klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat het aantal tevreden reizigers steeg van 74,9 procent in januari naar 75,5 procent in maart.



Ook maken reizigers in maart steeds vaker kans op een zitplaats. Zo steeg de gemiddelde zitplaatskans met 93,3 procent in januari naar 95,1 procent in maart. Volgens de NS komt dit door het stapsgewijs invoeren van nieuwe sprinters.











