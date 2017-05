Start eindexamens: toi toi toi

Door de nieuwsredactie geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 06:23 uur | update: 06:42 uur

Foto: Vincent Jannink, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Ruim 213.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan vanaf woensdag aan de slag met de centrale eindexamens. Ruim de helft van hen (112.601 kandidaten) zit op het vmbo, bijna 60.000 op de havo en ruim 40.000 op het vwo.



Sommige examens vallen buiten deze twee weken, zoals digitale en praktijkexamens voor vmbo-leerlingen en de beeldende vakken voor vwo'ers. Vaak zijn het langer lopende projecten die de afgelopen maanden al zijn begonnen en kunnen doorlopen tot in juni.



PROGRAMMA

Woensdag staat voor de havisten scheikunde op het programma. De vwo'ers beginnen met het examen Nederlands. Donderdag staat vmbo'ers het examen transport en logistiek te wachten. Ook voor ouders is het een spannende periode en daarom heeft de redactie een aantal tips op een rijtje gezet.



Leerlingen die examens missen of ze niet halen, kunnen van 19 juni tot en met 22 juni in de herkansing. De landelijke schriftelijke examens duren tot en met woensdag 24 mei.



Vorig jaar deden ruim 196.000 leerlingen examen in het voortgezet onderwijs. Van hen slaagde bijna 93 procent. Toen slaagden 3382 leerlingen cum laude, omdat zij een gemiddelde van een 8,0 of hoger hadden.





