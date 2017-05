Financiën Amersfoorts sportcomplex ter discussie

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 06:46 uur | update: 07:26 uur

AMERSFOORT - Het spoeddebat over sportcomplex Amerena in Amersfoort is voor de aanvragers van het debat op een teleurstelling uitgelopen. Het CDA en Amersfoort2014 wilden praten over het complex dat in aanbouw is, omdat het volgens hen te veel gaat kosten.



De partijen vinden dat er nog te veel vraagtekens zijn, met name over de horeca in het plan. Ook zouden er problemen zijn met het budget voor de openingsfestiviteiten. Het CDA en Amersfoort2014 wilden duidelijkheid van het college over de laatste stand van zaken maar dat kregen ze niet.



"Hoe groot is de kans dat we hier structureel geld achteraan moeten gooien en kunnen we dat nu eventueel al tackelen? Dat is volledig niet ter sprake gekomen. Dus een teleurstellende vergadering eigenlijk", aldus raadslid Ben van Koningsveld van het CDA.



AMERENA

De bouw van Amerena is een wens die al lang leeft in Amersfoort. In het complex komt onder meer een sporthal en een nieuw zwembad dat geschikt is voor topzwemmers.



"Als je nagaat wat voor voorzieningen er in het bad liggen; we zijn het tweede bad in Nederland met vijftig meter en tien banen. Dat is ook voor de zwembond interessant om hier wedstrijden te organiseren", aldus wethouder Buijtelaar eind vorig jaar.



Het CDA geeft nog niet op en heeft opnieuw een debat aangevraagd, dat zal zijn op 13 juni. Sportcomplex Amerena moet later dit jaar de deuren openen.





