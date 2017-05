Meer rechters buigen zich over claim tegen NS

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 07:29 uur | update: 08:46 uur

UTRECHT - De rechtbank zet meer rechters in voor de zaak tegen de NS over bomvolle treinen. De zaak die is aangespannen door ConsumentenClaim is te groot om alleen door de kantonrechter te worden beoordeeld.



Nu de meervoudige kamer zich erover buigt, wordt de zaak door drie rechters behandeld. Consumentenclaim eist compensatie voor de dienstverlening van NS. De stichting is daar namelijk helemaal niet tevreden over.



De NS meldt woensdag zelf dat de nieuwe dienstregeling die eind vorig jaar werd ingevoerd, langzaam effect krijgt. Reizigers zijn volgens de NS ook steeds vaker tevreden.



