FC Utrecht-fans willen shirt terug en starten petitie

Utrecht-fans willen dit diagonale shirt terug. Zo ziet het shirt er komend seizoen uit.

UTRECHT - De fans van FC Utrecht zijn een petitie gestart om het vroegere diagonale shirt weer terug te krijgen. Volgens de initiatiefnemer heeft de club "totaal niet geluisterd heeft naar de klachten" over het huidige tenue.



Zondag werd tijdens het duel tegen Vitesse het nieuwe thuisshirt gepresenteerd. Dat is opnieuw volledig rood aan de voorkant. Terwijl de fans rood-wit diagonaal willen, vergelijkbaar met het logo van de stad.



De online petitie voor een terugkeer van het oude shirt is woensdagochtend inmiddels 470 keer getekend.



