Utrechtse IS-reiziger zwijgt voor rechtbank

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 09:26 uur | update: 10:13 uur

Foto: RTV Utrecht / Rik Dogger

UTRECHT - Utrechter Behzad R. wilde een rustig leven opbouwen in het kalifaat en in Afghanistan strijden voor IS. Maar zover kwam het niet. Vandaag staat de Feyenoord-fan, gehuld in een trainingspak van zijn favoriete club, terecht in de extra beveiligde rechtbank van Schiphol. Ook zijn ouders zijn erbij.



De 27-jarige Utrechter zit er volgens verslaggever Rik Dogger redelijk zelfverzekerd bij. Volgens deskundigen is Behzad niet gewelddadig, maar veroordeeld hij geweld door anderen niet. Bij hem is een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis vastgesteld, wat hem licht verminderd toerekeningsvatbaar maakt.



Behzad luistert wel naar de rechter, maar reageert alleen op vragen over zijn persoon. Zo wil hij wel kwijt dat hij geen cannabis meer gebruikt, de softdrug waaraan hij verslaafd raakte. Een grapje van de rechter over Excelsior-Feyenoord brengt bij Behzad een lach op het gezicht. Maar verder beroept de Utrechter zich op zijn zwijgrecht.



DODENLIJST

Vorig jaar werd Behzad op 14 april aangehouden op station Utrecht Centraal. Hij had een vliegticket bij zich, veel cash en een dodenlijst van IS. Op zijn telefoon stonden foto's waarop hij poseert voor een IS-vlag en foto's van onthoofdingen. De politie had interesse in Behzad gekregen na een opzienbarend interview in NRC Handelsblad, waaruit onder meer bleek dat hij zeer te spreken was over onthoofdingen door IS en plannen had om een nieuw leven te beginnen in het kalifaat.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht