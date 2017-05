"Te veel bomen gekapt in Woerden"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 10:09 uur | update: 10:13 uur

Foto: ANP

WOERDEN - D66, CDA en LijstvanderDoes in Woerden maken zich zorgen over het aantal gekapte bomen in de gemeente. De afgelopen tijd zijn er duizend bomen te veel gekapt.



Coalitiepartij D66 en oppositiepartijen CDA en LijstvanderDoes vinden het vreemd dat er eerst 31.000 bomen waren en nu 30.000. Het is niet de bedoeling dat er nu juist minder bomen zijn.



De afgelopen jaren zijn er debatten gevoerd over het kappen en de herplanting van bomen. De partijen hebben vragen gesteld aan het college.



