Vrouw gewond na aanrijding op Panweg Zeist

Foto: Menno Bausch

ZEIST - Op de rotonde van de Panweg in Zeist is woensdagochtend een vrouw gewond geraakt na een aanrijding. Ze zat op de fiets en werd geschept door een oudere automobiliste.



Het slachtoffer is op een brancard afgevoerd. Ze heeft waarschijnlijk vooral verwondingen aan haar been.



Het ongeluk gebeurde rond 8.30 uur.



