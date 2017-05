Ravage en gewonden na frontale crash in De Meern

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 10:38 uur | update: 11:39 uur

UTRECHT - Bij een zwaar auto-ongeluk in De Meern zijn twee personen gewond geraakt. Op de weg is een enorme ravage ontstaan.



De twee auto's botsten iets voor 10.00 uur frontaal op de kruising van de Strijkviertel met de C. H. Letschertweg (N198). Bij één wagen slingerde zelfs het hele motorblok eruit.



De gewonden zijn inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is nog niets bekend.



De N198 is volledig afgesloten voor verkeer. Wanneer de weg weer open gaat is nog niet bekend.



