Leerlingen strijden in Soesterberg om techniekprijs

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 10:43 uur | update: 11:29 uur

Jongeren presenteren veilige spoorwegovergang op Eureka!Cup vorig jaar. Foto: Stichting Techniekpromotie

SOESTERBERG - Bij het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg worden woensdag de Eurekacups uitgereikt. Het is een wedstrijd om de wetenschap onder scholieren te promoten.



Zo zijn tienduizend leerlingen van de havo en het vwo de afgelopen weken druk bezig geweest om oplossingen te bedenken voor de overheid en het bedrijfsleven. Prorail wilde graag hulp bij het ontwerpen van een station waarbij geen reiziger meer hoeft te wachten.



LEGO SORTEREN

Een ander bedrijf kon advies gebruiken bij een slimme manier om een Legodoos samen te stellen. "Er stond een machine klaar die verschillende Legoblokjes uitspuugt in verschillende maten en kleuren. Het was aan de kinderen om een sorteermachine te ontwerpen en bouwen. Zodat als er twee doosjes staan, er in die doosjes dezelfde blokjes komen", aldus projectleider Mark Francken van de EurekaCup.



FINALEDAG

Op de finaledag zijn er nog duizend scholieren over die kans maken op de prijs. De provincie Utrecht levert een flinke delegatie. Leerlingen uit Utrecht, Soest, Maarssen en Amersfoort mogen hun idee presenteren aan de jury.



In de jury zitten mensen uit het bedrijfsleven en het onderwijs. Volgens Francken is het niet zomaar een wedstrijd.



"We lopen nu al bij technische bedrijven tegen problemen aan omdat ze niet genoeg personeel kunnen vinden. En dat wordt in de toekomst alleen maar erger. Het is van groot belang dat alle kinderen die nu op school zitten en dadelijk in het beroepsleven komen, in ieder geval beseffen wat er allemaal aan techniek en wetenschap aan ten grondslag ligt", aldus de projectleider.













