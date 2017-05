Alcoholverbod tijdens Spakenburg - Katwijk

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 10:56 uur | update: 10:59 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De gemeente Bunschoten heeft een alcoholverbod afgekondigd voor de Tweede Divisie-wedstrijd Spakenburg - Katwijk die zaterdag op het programma staat.



"Deze wedstrijd is aangemerkt als een wedstrijd met een verhoogd risico", schrijft de gemeente in een persbericht. "Daarom heeft de burgemeester besloten dat tussen 17.00 uur en 20.00 uur geen alcohol mag worden verstrekt op Sportpark De Westmaat en omgeving."



RELLEN

Het vorige competitieduel tussen Spakenburg en Katwijk afgelopen december liep ernstig uit de hand. Fans van beide clubs gingen met elkaar op de vuist en het duel werd tijdelijk gestaakt.



De wedstrijd begint zaterdag om 18.00 uur. Voor Spakenburg staat er niets meer op het spel. De ploeg van trainer Joop Gall is al verplicht tot het spelen van degradatiewedstrijden en kan niet meer rechtstreeks degraderen.



