Bouwvakker krijgt betonplaat op zich

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 10:52 uur | update: 11:03 uur

Foto: AS Media (Foto 1 van 2) Foto: AS Media (Foto 2 van 2) ‹ ›

VEENENDAAL - In Veenendaal is een bouwvakker zwaargewond geraakt. Hij raakte woensdagochtend bekneld onder een betonplaat op een bouwplaats aan de Castor.



Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.



Er wordt onderzoek gedaan.









-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht