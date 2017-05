Vergoeding voor Amersfoortse buurtvaders

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 12:09 uur | update: 12:09 uur

AMERSFOORT - Buurtvaders in Amersfoort krijgen een structurele onkostenvergoeding. Een motie van Groep El Messaoudi, D66, VVD, SP, GroenLinks en Actief is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.



Het voorstel werd ingediend naar aanleiding van het Debat 033 van RTV Utrecht, De Stad Amersfoort en de Bibliotheek Eemland. Daarin was een reportage over buurtvaders te zien van verslaggever Rik Dogger en die leidde tot een discussie of er niet meer geld nodig was.



Buurtvaders houden toezicht, helpen de openbare orde te handhaven en zijn aanspreekpunt op straat. Tijdens het debat gaven zij aan dat hun werkkleding en schoenen versleten is. Verschillende mensen in de zaal spraken grote waardering uit voor het werk van de buurtvaders.



Het inmiddels afgesplitste PvdA-raadslid Youssef El Messaoudi diende vervolgens een motie in om de vergoeding door te voeren. Een meningsverschil hierover was vorige week de druppel die leidde tot zijn vertrek uit de fractie. Opvallend is dat de PvdA uiteindelijk wel voor de motie heeft gestemd.



Het aannemen van het voorstel is een het eerste succes van de Groep El Messaoudi. Hij vierde dat dinsdagavond met een berichtje op Twitter.





