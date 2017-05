VIDEO: Dit is de man die de sushibar in de Voorstraat beschoot

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 14:47 uur | update: 14:54 uur

Wie o wie (her)kent deze man? Foto: Bewakingscamera

UTRECHT - De politie heeft beelden verspreid van de man die sushibar I Love Sushi in de Utrechtse Voorstraat heeft beschoten.



Zondag 16 april iets voor 7.00 uur 's ochtends richtte hij een wapen op de vitrine van de sushibar. In het raam zaten meerdere gaten en grote barsten.



Eerst dacht de politie dat de man een luchtdrukwapen gebruikte, maar bij nader inzien schoot hij toch met een 'echt' vuurwapen van een licht kaliber, vertelt de politie in Bureau Hengeveld, het opsporingsprogramma van RTV Utrecht.



Op de beelden is te zien dat de schutter eerst een paar keer langs het restaurant loopt. Hij zwalkt soms een beetje, mogelijk is hij dronken. Nadat hij drie kogels afvuurt rent hij er vandoor in de richting van de Smalle Begijnestraat.



TWEEDE BESCHIETING

Een motief voor de beschieting is nog niet bekend. Opvallend is dat het een week later, weer zondagochtend vroeg, opnieuw gebeurde. Toen was er nog meer schade. De gaten in het raam waren groter en er zaten kogelgaten in de toonbank.



Van die beschieting is geen beeld omdat de harde schijf van de bewakingscamera was weggehaald vanwege de eerste beschieting. Of de tweede beschieting het werk is van dezelfde verdachte, is dus niet bekend.



SIGNALEMENT

De verdachte heeft een blanke of lichtgetinte huidskleur. Hij heeft een normaal postuur en droeg tijdens de schietpartij een blauwe jas met een capuchon.



Verder droeg hij een donkere broek en zwarte schoenen met een witte zoolrand. Tot slot had hij mogelijk een snor(retje).



Getuigen die één of beide beschietingen hebben gezien kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.



