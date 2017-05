Veegwagen van gemeente Montfoort vliegt al rijdend in brand

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 12:12 uur | update: 12:14 uur

Foto: Sem van der Wal (Foto 1 van 2) Foto: Sem van der Wal (Foto 2 van 2) ‹ ›

MONTFOORT - In Montfoort stond woensdagochtend een veegwagen in brand op de Wederiksingel. Er hing veel rook in de straat.



De wagen is al rijdend in brand gevlogen en stond dus midden op de weg. Waarom de wagen vlam vatte is nog niet bekend.



De brandweer rukte met twee wagens uit om te blussen. De veegwagen is eigendom van de gemeente.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht