Nieuwe impuls recreatieterrein Oortjespad gaat door

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 11:36 uur | update: 12:24 uur

Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem

KAMERIK - Recreatieterrein Oortjespad in Kamerik mag uitbreiden. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. Al sinds 2012 ligt de bouw op het terrein stil omdat omwonenden de plannen niet zien zitten.



Vooral de uitbreiding van horecazaak Kameryck stuit op veel verzet. Uitbater Mark Haagen wil gaan uitbreiden zodat er ook seminars en evenementen georganiseerd kunnen worden. Ook zijn er plannen voor de bouw van een pannenkoekenrestaurant.



"We kunnen al sinds augustus 2012 niet bouwen en nu hebben we eindelijk groen licht. Dat doet heel veel met me", aldus de horecaman.



De omwonenden zien de plannen dus totaal niet zitten. Ze zijn bang voor overlast van auto's. Vooral de parkeergelegenheid baart de bewoners zorgen, omdat het Oortjespad een smal weggetje is waar auto's elkaar moeilijk kunnen passeren.







-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht