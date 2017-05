Nieuw Buitenmuseum moet Nieuwegein opfleuren

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 12:55 uur | update: donderdag 11 mei 2017, 10:10 uur

Dit kunstwerk hangt in de parkeergarage, onderdeel van de kunstroute. Foto: Gemeente Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Nieuwegein heeft er een nieuwe museum bij. De kunst zit niet in een gebouw, maar is gewoon buiten te zien. Alle 55 kunstwerken die in de openbare ruimte staan vormen samen het Buitenmuseum.



"Kunst is heel breed. Het kunnen natuurlijk beelden zijn maar ook stelllages en schilderijen. Een heleboel mensen zien het en hebben er een mening over. Dat is zo leuk aan kunst in de openbare ruimte", aldus woordvoerder Janne Verweij van de gemeente. Zij is ťťn van de personen die de route heeft uitgezet in Nieuwegein.



De gemeente heeft woensdag de kunstroute geopend. Het is opgestart om voorbijgangers bewuster te maken van kunstwerken. Ook is de hoop dat Nieuwegeiners kunst meer gaan waarderen.



De route is 15 kilometer lang.



