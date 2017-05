Van Rossem Vertelt: het stationsgebied 15 jaar na het referendum

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 16:38 uur | update: 16:38 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - 15 mei 2002, nu vijftien jaar geleden, werd in Utrecht een referendum gehouden over de aanpak van het stationsgebied. De meeste stemmen gingen naar visie A: een groene variant met veel laagbouw en ruimte voor woningen.



Maarten van Rossem kijkt wat er allemaal terecht is gekomen van het winnende voorstel en bespreekt dat met gemeentelijk geschiedschrijver Siert de Vos.



NIET GELUKT

Lopend door het stationsgebied, voor Maarten nog steeds de 'stationsbuurt', merkt hij op dat van visie A weinig nog te zien is. "Je kunt veel van de nieuwe Tivoli zeggen. maar laagbouw is het niet. En dan zwijg ik nog van het Pentagon wat Utrecht in verband met het eigen stadskantoor heeft opgetrokken."



URENLANG VERGADEREN

Voordat het referendum werd gehouden discussieerde de gemeente al jarenlang over het stationsgebied. Zelfs zoveel dat Utrecht in 1999 uitgeroepen werd tot verspiller van het jaar. De stad had in tien jaar tijd voor 46 miljoen gulden aan plannen gemaakt die nooit werden uitgevoerd.



Het initiatief voor een referendum werd genomen door Leefbaar Utrecht, de politieke partij van Henk Westbroek die bij de verkiezingen in 2000 de grootste van de stad werd.



OPKOMST

De gemeenteraad had vooraf bepaald dat als de opkomst hoger dan 30 procent zou zijn, de uitslag als bindend zou gelden. Uiteindelijk bracht 65 procent een stem uit, waarvan de meerderheid pleitte voor veel groen, laagbouw en woningen.



Het gebied is pas in 2030 helemaal klaar, momenteel wordt vooral aan de westkant van het station nog uitgebreid gebouwd.



Maarten: "Ik wil wel tot op zekere hoogte mijn oordeel reserveren tot het moment dat een allemaal helemaal klaar is. Dan gaan we nog een keertje kijken en dan zullen we zien."



Van Rossem Vertelt wordt elke donderdag uitgezonden op RTV Utrecht. Deze aflevering is alvast te zien bij dit bericht.



