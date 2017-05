Onderzoek naar Utrechtse ramkraken met sigarettenbuit

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 14:13 uur | update: 14:13 uur

UTRECHT - De politie onderzoekt twee ramkraken in Utrecht. In de nacht van zondag op maandag was een benzinestation aan de Briljantlaan het doelwit. Met een auto waren de deuren van het pand geforceerd. De daders vluchtten met rookwaar.



Uit het onderzoek is gebleken dat twee verdachten, geheel in het donker gekleed en gemaskerd, de shop annex tankstation zijn binnengegaan. Een derde verdachte heeft buiten in de auto staan wachten. De vluchtauto was vermoedelijk een Audi met valse kentekenplaten. De politie heeft buurtonderzoek verricht en de camerabeelden veiliggesteld.



Bij het Kruidvat aan de Ina Boudier Bakkerhof was in de nacht van maandag op dinsdag een ramkraak. Ook hier werd met een auto de pui vernield en rookwaar gestolen. Omwonenden schrokken wakker van een harde klap en zagen hoe in het donker geklede mannen in een auto stapten en wegreden.



De politie startte direct een onderzoek, maar trof de auto niet meer aan.



