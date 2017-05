Enquête over betaald parkeren woonboulevard Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 14:31 uur | update: 14:54 uur

UTRECHT - Ondernemers op de Utrechtse Woonboulevard kunnen hun mening geven over de plannen om automobilisten doordeweeks tot tien uur 's ochtends te laten betalen. Er komt een enquête.



Nu is parkeren bij de winkels in Kanaleneiland nog gratis. Daar maken veel mensen die in de buurt werken gebruik van en dat zorgt voor volle parkeerplaatsen bij de winkels.



Eind deze maand moeten de resultaten van de enquête bekend zijn. De gemeente beslist later of er betaald parkeren op de woonboulevard wordt ingevoerd.



