Kunstenaar maakt ingestorte Domkerk na

UTRECHT - Zandkunstenaar Maxim Gazendam maakt deze week het ingestorte deel van de Domkerk na. Daarvoor is een berg rivierzand op het Domplein gestort.



De bedoeling is te laten zien dat de Domtoren vroeger niet los van de Domkerk stond. "Ons doel is om Utrecht te inspireren van, jongens, wat is het eigenlijk zonde dat wij een heel mooi verhaal hebben wat eigenlijk niet verteld wordt", vertelt initiatiefnemer Frans Amsing.



Het middenschip is namelijk na een zware storm in 1674 ingestort. "Honderdvijftig jaar is het puin blijven liggen", zegt Amsing. "Hele pilaren lagen hier in brokken. Stukken van het dak, glas in lood ramen. Er was geen geld om het op te ruimen."



Die periode proberen ze voorbijgangers te laten zien. Gazendam: "Letterlijk puinhopen, brokstukken. Stukken zuil en dan in combinatie met de toren die nog wel fier overeind staat."



