De Kwestie: is subsidie voor horeca Amersfoorts sportcomplex terecht of niet?

donderdag 11 mei 2017, 19:00 uur

Jurg voor het sportcomplex in aanbouw Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - Een nieuw zwembad bouwen: het blijft een van de beste manieren om te zorgen voor hommeles in een gemeenteraad. De gemeente Amersfoort houdt wat dat betreft wel van een uitdaging. In de vorm van Sportcomplex Amerena bouwt de gemeente op dit moment namelijk aan een zwembad, sporthal n restaurant onder n dak. En dat leidt tot gemor in de raad en daarbuiten.



Het complex bevindt zich in de nieuwe wijk Hogekwartier. Vooral het restaurantgedeelte van het nieuwe complex roept vraagtekens op. Want de gemeente is bereid het opstarten van dat horecagedeelte financieel te ondersteunen.



CRITICI

Noodzakelijk, aldus de gemeente, die zoveel mogelijk potentile sporters wil trekken. Maar sommige critici zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dit concurrentievervalsing naar de Amersfoortse horeca toe.



Ander punt is dat de gemeente wil dat het restaurant uitgebaat gaat worden door de sportclubs zelf. De gemeente denkt dat dit een goede manier is om ervoor te zorgen dat de clubs een extra zakcentje kunnen verdienen. Maar ook hier zijn andere partijen kritisch: zij denken dat het niet gaat werken.



NIET INGEWIKKELD

En alsof dit allemaal nog niet ingewikkeld genoeg is, blijkt er ook nog wat oud zeer rondom de sporthal te spelen. Want welke clubs mogen daar nu wl en welke mogen daar niet gaan sporten? Kortom, genoeg om over te praten in De Kwestie van deze week!



De Kwestie wordt elke vrijdag uitgezonden op RTV Utrecht en is nu al te zien bij dit bericht.



