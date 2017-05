Betaald parkeren Leidsche Rijn Centrum

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 16:21 uur | update: 16:28 uur

UTRECHT - De gemeente Utrecht voert per 1 oktober betaald parkeren in bij het nieuwe winkelgebied Leidsche Rijn Centrum om eventuele parkeeroverlast te voorkomen. Het college stelt de gemeenteraad wel voor om op straat in eerste instantie het eerste uur gratis te laten parkeren en in de parkeergarage de eerste twee uur gratis.



Het winkelgebied in Leidsche Rijn Centrum wordt vanaf dit najaar opgeleverd en vanaf dat moment wordt drukte verwacht van bewoners en bezoekers. Het parkeertarief op straat wordt 2,47 euro per uur. De parkeergarage onder het winkelgebied (Brusselplein) kost 2,50 euro per uur.



De gemeente wil dat de parkeergarage onder het toekomstige Brusselplein gebruikt gaat worden zodat op straat meer ruimte ontstaat voor voetgangers en fietsers. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om in de Brusselpleingarage de eerste twee uur gratis te mogen parkeren en op straat ťťn uur.



Met ontwikkelaar a.s.r./Vesteda is daarnaast afgesproken dat het toekomstige tarief in de parkeergarage altijd 50 cent lager is dan op straat met als ondergrens 2,50 euro.



In oktober 2019 vervalt het gratis parkeren op straat en vanaf oktober 2019 tot oktober 2021 wordt alleen het eerste uur parkeren in de Brusselpleingarage gratis. Met de geleidelijke invoering van betaald parkeren wil de gemeente Leidsche Rijn Centrum aantrekkelijk maken voor bezoekers.



