Medewerker Bilthoven Biologicals mag huis weer uit

BILTHOVEN - De medewerker van Bilthoven Biologicals die een maand geleden besmet raakte met polio is geen drager meer van het virus. De man mag zijn huis weer uit.



Tijdens zijn werk bij de vaccinproducent werd hij per ongeluk aan het virus blootgesteld. Omdat de medewerker was ingeŽnt kon hij zelf geen polio krijgen, maar hij kon het wel overdragen. De man moest daarom afgelopen weken in isolatie verblijven.



In Nederland krijgen kinderen vanaf twee maanden oud een inenting tegen polio. Daarmee is het grootste deel van de bevolking beschermd tegen de ziekte.



