Cynisme over windmolens polder Rijnenburg: "Oh, zijn er normen?"

UTRECHT - Vrees voor slagschaduw, gebrom en aantasting van de natuur. Scepsis en cynisme over de mogelijke komst van windmolens in Polder Rijnenburg tussen Nieuwegein en De Meern voeren dinsdagavond de boventoon tijdens een informatiebijeenkomst. Twee bewonersgroepen staan tegenover elkaar. Allebei vinden ze de polder geschikt om groene stroom op te wekken. Alleen wil de ene groep wel windmolens en de ander niet.



Het is een drukke dinsdagavond in zalencentrum De Partner in Nieuwegein. Alle stoelen zijn bezet en tegen de muren staan mensen om te luisteren naar de update van Rijne Energie over hun plan. Rijne Energie is een bewonersinitiatief dat zich bij de gemeente Utrecht heeft gemeld om een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van een energiepark tussen De Meern en Nieuwegein. Samen met energieleverancier Eneco worden scenario's in kaart gebracht.



Met een reeks stadsgesprekken en informatiebijeenkomsten zijn de afgelopen maanden andere omwonenden van de polder geïnformeerd over de gang van zaken. Een concreet plan is er nog niet, maar daar wordt wel aan gewerkt en het liefst met inspraak van bewoners.



SCEPSIS

De aanwezige bewoners in De Partner zijn cynisch. Ze lachen om het plan van Rijne Energie om ook windmolens te plaatsen. "Wat jullie zeggen klopt niet", roept iemand uit het publiek, waarna er applaus klinkt. En als Inge Verhoef van Rijne Energie uitlegt dat veel overlast beperkt of vermeden kan worden, zegt iemand vanuit het publiek: "Oh, zijn er normen?" Windmolens komen er wat deze mensen betreft absoluut niet.



JAMMER

Sinds twee weken werken kritische inwoners van De Meern en Nieuwegein samen. Onder de naam Buren van Rijnenburg willen ze een front vormen tegen het andere bewonerscollectief Rijne Energie. "Het is jammer dat we tegenover elkaar staan", zegt Henk Diemer van Buren van Rijnenburg.



BUIZERD

Diemer woont tegenover de polder, in een woonwijk net aan de andere kant van de A12. "We hebben al zoveel last van de snelweg, het fijnstof. Als er dan ook nog windmolens bij komen..." En dan maakt Diemer zich ook nog zorgen over de invloed die de molens op de natuur hebben. Ergens halverwege de polder zit een fors buizerdnest in een boom. "De Buizerd broedt hier al 25 jaar en als de molens komen is die zijn leven en broedgebied niet zeker."



BEKLONKEN

Maar Diemer vindt wel dat de polder kansen biedt. Zonnecollectoren ziet hij bijvoorbeeld wel in het landschap verschijnen, net als de honderden inwoners die zijn petitie hebben ondertekend. Veel bewoners denken dat de komst van de windmolens al is beklonken. "Ze zijn de molens aan het forceren. Dat merk je als je de stukken leest. Langzaam komt het begrip zonneveld of zonnepaneel niet meer terug en is het alleen nog: we hebben windmolens nodig", aldus Diemer.



Inge Verhoef ziet in de polder het liefst een combinatie van zon- en windenergie. "Dat biedt een constante energiestroom door het jaar heen." Rijne Energie wil nog voor de zomer een concreet plan indienen waar de Utrechtse gemeenteraad naar kan kijken.



Polder Rijnenburg is een 'pauzelandschap' en door de provincie Utrecht aangewezen als gebied waar mogelijk windmolens kunnen komen. De bouwpauze houdt ook in dat tot 2030 hier geen woningbouw plaatsvindt, daarna ligt alles weer open.



