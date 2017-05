"Zonde om schoolreisje door terroristen te laten ontnemen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 19:26 uur | update: 20:24 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Terrorismedeskundige Jacco Pekelder raadt het scholen af om buitenlandse excursies af te zeggen uit angst voor aanslagen. Volgens hem is het gevaar in het buitenland vaak niet groter dan in grote Nederlandse steden.



Uit een rondgang van RTV Utrecht bleek vandaag dat de meeste scholen in de provincie buitenlandse excursies door laten gaan. De meeste scholen wegen hun beslissing af op basis van het advies van de lokale autoriteiten.



"Bij bijvoorbeeld Parijs en Berlijn zou ik me afvragen waarom je het niet zou doen", zei Pekelder in het RTV Utrecht-programma UVandaag. "De kans dat het in Amsterdam gebeurt is even groot, zou ik bijna zeggen."



NIET GUNNEN

Volgens hem zou je terroristen door schoolreisjes af te zeggen hun zin geven. "Eigenlijk zou ik zeggen, we moeten het scenario dat de terroristen willen, de angst die zij willen zaaien en de macht die zij over ons willen uitoefenen, niet gunnen. Ik zou gewoon zoveel mogelijk door willen gaan met ons eigen leven."



Volgens Pekelder is de beslissing van terroristen om een aanslag te plegen nauwelijks te beïnvloeden. "Het is zonde om daarom allerlei kansen te laten lopen. Voor de kinderen is het een unieke ervaring. Waarom zouden we die door de terroristen laten ontnemen."



