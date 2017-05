Zwangere vrouw betrokken bij ongeluk in Montfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 20:11 uur | update: 20:11 uur

MONTFOORT - Twee auto's zijn vanavond totall loss geraakt bij een ongeluk de N228 in Montfoort. Een van de bestuurders was een zwangere vrouw.



Zij wilde in de buurt van het tankstation keren, maar zag door de laagstaande zon een tegenligger niet. De twee auto's botsten daarna op elkaar.



Ambulancepersoneel heeft de automobiliste, die 29 weken zwanger is, nagekeken. Zij concludeerden dat de vrouw en haar kindje niet gewond waren geraakt.



De vrouw is daarna voor de zekerheid zelf naar het ziekenhuis gegaan voor controle.



