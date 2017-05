Utrechters voelen zich vaker gezond

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 06:00 uur

PROVINCIE UTRECHT - Inwoners van de provincie Utrecht voelen zich relatief gezien vaker gezond. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



Vergeleken met het landelijke gemiddelde zijn er meer mensen die de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaren. Ook zijn er minder mensen die een langdurige aandoening rapporteren en minder mensen die aangeven beperkt te zijn door een gezondheidsprobleem.



JONGE BEVOLKING

Een mogelijke verklaring van de regionale gezondheidsverschillen is bijvoorbeeld het relatief hoge aantal 65-plussers in Limburg en de relatief jonge bevolking in regio Utrecht. Opleidingsniveau, leefstijl en het gebruik van zorg kunnen ook een rol spelen.



De GGD'en analyseren de regionale uitkomsten. Daarna bekijken ze waar eventuele gezondheidsverschillen door worden veroorzaakt en adviseren ze over een mogelijke aanpak.



