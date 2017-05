Amersfoorters besparen gezamenlijk op stookkosten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 06:00 uur

AMERSFOORT - Veel Amersfoorters die in het Soesterkwartier wonen, werken succesvol samen om hun energierekening naar beneden te krijgen. Dat bleek gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst in de stad.



Tijdens de bijeenkomst werden initiatieven in de stad besproken op het gebied van groene energie. Zo hebben tientallen bewoners van het Soesterkwartier zich inmiddels aangesloten bij de vereniging Duurzaam Soesterkwartier.



De acties hebben inmiddels tot echte besparingen geleid. Van dertig procent minder energiekosten tot bij sommigen 'nul-op-de-meter'.



WIELEN

"We hebben al veel wielen uitgevonden, die we graag willen delen met andere inwoners van de stad", vertelt voorzitter van de vereniging Fokke de Jong. Gezamenlijk energiebesparende maatregelen zoals het collectief aanschaffen van zonnepanelen kan bovendien fikse kortingen opleveren.



Het Soesterkwartier probeert ook minder afhankelijk te zijn van aardgas en zonne-energie te delen met buren. Volgens Fokke de Jong is samenwerken het sleutelwoord voor succes. "In het Soesterkwartier kennen mensen elkaar wat het makkelijker maakt om initiatieven te ontplooien".



ENERGIENEUTRAAL

Het CDA en GroenLinks zijn blij met de lokale initiatieven. Amersfoort heeft als doelstelling om in 2030 CO2 neutraal te zijn.



