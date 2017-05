GroenLinks wil opheldering over fouten Tolsteegsingel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 21:36 uur | update: 22:23 uur

Foto: RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel

UTRECHT - GroenLinks vraagt zich af waarom de gemeente opdraait voor de fouten die zijn gemaakt bij het leggen van de fundering op de vernieuwde Tolsteegsingel. De partij vraagt het gemeentebestuur morgen om opheldering.



Sinds de opening in oktober zijn nu al drie keer de klinkers uit het wegdek gehaald. Dat komt omdat de klinkers door een verkeerde funderingsmethode veel harder verzakken dan het asfalt.



De kosten voor het steeds weer herstellen van de Tolsteegsingel kunnen niet verhaald worden op de aannemer en dus betaalt de gemeente. "Waar gehakt wordt, vallen spaanders, maar het roept wel de bredere vraag op welke partij welke risico's draagt bij dergelijke projecten", stelt GroenLinks.



Raadslid Thijs Weistra wil weten wat er in het contract met de aannemer afgesproken is en waarom dat gedaan is. Ook vraagt hij zich af hoe dat in andere gevallen geregeld is.



