Kleine brand in woonzorgcentrum Maarssen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 22:23 uur | update: 22:30 uur

Foto: ANP

MAARSSEN - De brandweer is vanavond rond 22.00 uur uitgerukt voor een kleine brand in woonzorgcentrum Maria Dommer in Maarssen. Eén bewoner ademde rook in.



Door onbekende oorzaak sloegen er vlammen uit een prullenbak in één van de woningen aan de Vondelstraat. De brandweer kon het vuur snel blussen.



Ambulancepersoneel heeft de bewoner nagekeken, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de woning geventileerd.



