Schietpartij in Utrechtse wijk Zuilen

UTRECHT - In de Utrechtse wijk Zuilen is vannacht geschoten op de Burgemeester Van Tuyllkade en in de Edisonstraat.



In de Edisonstraat in Utrecht zijn rond 00.10 uur knallen gehoord. Het incident vond midden in een woonwijk plaats, op de hoek met de F. Koolhovenstraat. Volgens de politie raakte niemand gewond. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.



De straat werd na de schietpartij ruim afgezet. Rechercheurs zijn tot diep in de nacht bezig geweest om sporen te onderzoeken. Ze vonden zeker vier kogelhulzen. Het onderzoeksteam zette ook een speurhond in.



AUTOBRANDEN

Op een carpoolplaats langs de A12 bij Waarder brandden rond 00.33 uur drie auto's uit. De politie zette de omgeving af voor onderzoek, een helikopter ging de lucht in en het verkeer op de snelweg moest de snelheid terugbrengen.



De politie bevestigt dat er bijzondere interesse is in de uitgebrande auto's omdat een of meer van de wagens mogelijk betrokken zijn geweest bij een misdaad. Of er een link is met de schietpartij in Zuilen, is nog onduidelijk.









