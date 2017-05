Grote rookwolk door autobranden op carpoolplaats A12

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 06:31 uur | update: 07:14 uur

Foto: AS Media

WAARDER - Op een carpoolplaats langs de A12 bij Waarder zijn vannacht drie auto's uitgebrand.



De brand veroorzaakte een grote rookwolk. De politie zette de omgeving ruim af en de Molendijk werd tussen de op- en afritten van de A12 afgesloten. Het verkeer op de snelweg moest langzamer rijden en er vloog een politiehelikopter boven het incident.



De politie wilde alleen kwijt dat er bijzondere interesse is in de uitgebrande auto's omdat deze mogelijk betrokken zijn bij een misdaad. Of er een verband is met de schietpartij in het Utrechtse Zuilen, een klein half uur voor de brand, kan de politie niet bevestigen.



