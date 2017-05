Insectenhotel van scholieren vernield

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 06:46 uur | update: 06:53 uur

Foto: ANP

ACHTERVELD - In het Leusdense Achterveld hebben vandalen huisgehouden bij de Sint Jozefschool. In de groenstrook bij de speelplaats is een insectenhotel vernield.



De verblijfplaats voor diertjes was een project van leerlingen van de basisschool. Samen met de gemeente en omwonenden was de groenstrook net opgeknapt.



Via Facebook wordt inwoners van Achterveld gevraagd om een oogje in het zeil te houden zodat de vandalen niet nog een keer toeslaan.





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht