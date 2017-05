Mogelijk meer arrestaties in onderzoek moord Ranko Scekic

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 07:32 uur | update: 07:47 uur

UTRECHT - De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen in het onderzoek naar de moord op Ranko Scekic in Utrecht.



Een speciale eenheid hield woensdagmiddag in de wijk Overvecht een Utrechter aan. De 23-jarige man werd op de Dommeringdreef geblinddoekt afgevoerd. De politie trof hem aan bij een onderzoek in een woning.



"Wij hebben op verschillende plekken in Utrecht onderzoek ingesteld", vertelt politiewoordvoerder Bernhard Jens. "Een van de plekken was de Dommeringdreef. Daar is inderdaad deze meneer aangehouden. In het belang van het onderzoek is het niet verstandig om mededelingen te doen over de andere onderzoeklocaties."



De moord op Scekic, vorig jaar zomer op de Kretadreef in Overvecht, wordt gelinkt aan de geruchtmakende 26Koper-zaak, die draaide om liquidaties op bestelling. Scekic was als getuige opgeroepen in dit proces. In het onderzoek naar zijn liquidatie was nog niemand aangehouden.



