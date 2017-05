1000 geiten als nieuwe buren, Leersummers zijn er niet blij mee

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 08:23 uur | update: 08:52 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

LEERSUM - De buren van een boer in Leersum zijn niet blij met zijn uitbreidingsplannen. Hij heeft nu ruim honderd koeien, maar wil die inruilen voor duizend geiten. Daarvoor moet een grote open stal gebouwd worden. Omwonenden zien dit niet zitten.



Jemima de Brauwere is eigenaresse van Landgoed Zuylenstein. Ze is een van de bezorgde buren. De geitenboerderij komt op honderd meter afstand van het landgoed. "Het is een open stal. Ik vrees voor stank en geluidsoverlast. Het is vergelijkbaar met een varkensboer die een paar duizend varkens heeft in een gesloten stal naast je huis, heb ik me laten vertellen."



Q-KOORTS

Behalve stank en geluidsoverlast vrezen de buren ook voor hun gezondheid. Ze zijn bang dat de geiten Q-koorts kunnen verspreiden. "Het is potentiële bacteriologische tijdbom. Het risico is te groot", zegt De Brauwere. Ook vindt ze de stal niet passen bij de locatie, waar huwelijken en rondleidingen zijn en een biologische moestuin. "Het heeft geen fijne uitstraling. Het is niet aantrekkelijk."



GEMEENTE

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de vergunning voor de stal al afgegeven, vertelt wethouder Gerrit Boonzaaijer. Volgens hem is er op alle terreinen onderzoek gedaan en advies ingewonnen, maar zijn er geen '"rode lampen gaan branden".



PETITIE

De omwonenden zijn niet gerustgesteld door de gemeente. Daarom zijn de buren een petitie gestart om de komst van de geitenstal alsnog tegen te houden. De kans is klein dat dat gaat lukken. Maar de gemeente hoopt de zorgen van omwonenden alsnog weg te kunnen nemen en denkt na over een oplossing. "Wij hebben wel oog voor de zorgen van de omgeving", zegt de wethouder. "We zijn ook met alle partijen in gesprek over verplaatsing van de stal. Maar ik kan dat niet afdwingen als gemeente, ik kan alleen faciliteren."



