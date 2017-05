Einde toeristentreintje Spakenburg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 09:24 uur | update: 10:18 uur

Foto: GinoPress

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Het toeristentreintje in Spakenburg heeft haar laatste rit gemaakt.



De 'Trijntje Cornelia' reed de afgelopen zeven zomerseizoenen langs alle historische hotspots in het vissersdorp, maar de samenwerking met de gemeente Bunschoten is stukgelopen.



Het stoppen van het toeristentreintje is een teleurstelling voor met name oudere toeristen, maar ook de vele vrijwilligers op de trein en de goede doelen, die jaarlijks de opbrengst toegestopt kregen.







