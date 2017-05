Natuur en Milieufederatie: ga lekker fietsen voor korting

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 10:31 uur | update: 11:13 uur

UTRECHT - Natuur en Milieufederatie Utrecht gaat fietsers belonen die vaak de fiets pakken. Zo gaat de organisatie bonnen uit delen waarmee ze korting kunnen krijgen bij verschillende bedrijven. Vandaag start de campagne om het milieu minder te vervuilen en gezonder te gaan leven.



"Wij dringen er bij alle Utrechtse werkgevers op aan om fietsers altijd een vergoeding te geven. Daarmee rem je het autoverkeer en geef je de fietsers een duwtje in de rug, beter voor de spits, beter voor de luchtkwaliteit en beter voor de fietsers zelf", aldus Mattheus Bleijenberg, campagneleider van de NMU.



KORTING

Fieters kunnen met hun kortingsflyers onder meer terecht bij filmhuis 't Hoogt, IloveSushi, restaurant Se7en en Dille en Kamille. De kortingen lopen uiteen van tien euro korting op nieuwe banden tot tien procent korting op sushi.



Ook hebben honderden grote bedrijven in de provincie Utecht een brief gehad. Natuur en Milieufederatie Utrecht roept daarin op om het fietsen actief te gaan stimuleren.



FIETSERS

Utrechtse fietsers reageren enthousiast op het initiatief. Ook zien ze wel beren op de weg.



"Het zou normaler moeten zijn om met je fiets naar het werk te gaan. Tegelijkertijd vrees ik dat Utrecht al een enorm probleem heeft. Want als echt iedereen zou gaan fietsen krijg je echt enorme knelpunten. De gemeente maakt op sommige punten in mijn ogen hele rare keuzes waardoor je bij grote kruispunten ontzettend lang moet wachten op groen licht", aldus een Utrechtse fietser.



