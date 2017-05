Marechausseebus botst op scooter bij Paleis Soestdijk

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 10:02 uur | update: 10:24 uur

Foto: Caspar Huurdeman

- Bij een aanrijding in Baarn is vanmorgen een scooterrijder gewond geraakt. Hij reed op het fietspad bij de Amsterdamsestraatweg, vlakbij Paleis Soestdijk, toen een busje van de Koninklijke Marechaussee zijn pad kruiste.



Het dienstbusje kwam van de oprit van de marechausseekazerne. De bestuurder vergat voorrang te verlenen en botste op de scootterrijder.



Het slachtoffer op de scooter is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.





