Utrecht Centraal zondag spil in titelstrijd Feyenoord en Ajax

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 10:59 uur | update: 11:20 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Wordt het zondag Feyenoord of Ajax? Ongeacht de uitkomst van de strijd om het landskampioenschap wordt het erg druk op station Utrecht Centraal. Blije fans zullen naar Rotterdam of Amsterdam afreizen om de titel van hun favoriete club te vieren. En dan krijgt het spoorknooppunt van Nederland ook nog eens te maken met FC Utrecht-fans die terugkeren uit Alkmaar.



De NS volgt de uitslagen zondag nauwgezet en gaat extra treinen, machinisten en schoonmakers inzetten. "We moeten en gaan ook last minute reageren zodat we altijd paraat staan", zegt Jantina Woudstra van de NS tegen de NOS.



Voor de politie wordt het zondag ook spannend. Er worden extra agenten en ME'ers ingezet om de grote toestroom van euforische of zwaar teleurgestelde voetbalfans in goede banen te leiden.



Op Utrecht Centraal kwam het afgelopen zondag nog tot vechtpartijen tussen supporters. Aanhangers van FC Utrecht, Feyenoord en Ajax gingen in de stationshal met elkaar op de vuist.



Feyenoord speelt zondag thuis tegen Heracles Almelo, Ajax reist af naar Tilburg voor een duel met Willem II en dan speelt FC Utrecht ook nog gelijktijdig tegen AZ in Alkmaar.









