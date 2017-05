Twee verdachten opgepakt voor schietpartij Zuilen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 10:49 uur | update: 11:10 uur

Foto: Koen Laureij

UTRECHT - De politie heeft twee verdachten aangehouden in verband met de schietpartij in de Utrechtse wijk Zuilen.



Rond middernacht kwam de melding binnen dat er schoten waren gehoord in de Edisonstraat. Politieagenten troffen hulzen aan en hoorden van een getuige dat er een auto was weggereden. Ongeveer een half uur later werden drie brandende auto's aangetroffen op een carpoolplaats bij Waarder langs de A12.



Een politiehelikopter werd ingezet en na een zoekactie werden twee mannen van 29 en 37 jaar oud in Nieuwerbrug aangehouden.



De recherche onderzoekt de aanleiding van het schietincident en de mogelijke betrokkenheid van de twee aangehouden verdachten. Bij het schietincident raakte niemand gewond.







-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht