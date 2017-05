Politie maakt einde aan studentenfeest

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 11:55 uur | update: 11:59 uur

Foto: RTV Utrecht

DRIEBERGEN - De politie heeft woensdagavond meerdere klachten binnengekregen over een feest in Driebergen.



Agenten troffen een grote groep studenten aan op de Traaij. Ze waren volgens de politie "aardig in de olie". Vanwege de geluidsoverlast voor omwonenden verzocht de politie hen om het feest te beŽindigen en naar huis te gaan.



"Al snel gaven de meeste studenten hier gelukkig gehoor aan en keerde de rust weer langzaam terug in het centrum", laat de politie weten.



Toch was er een student die het zover liet komen dat hij werd aangehouden voor baldadigheid en openbare dronkenschap. Hij heeft de nacht doorgebracht in het arrestantencomplex.



