Taxichauffeurs vrezen puinhoop rond Utrecht CS

UTRECHT - Utrechtse taxichauffeurs zijn ontevreden over de verkeerssituatie rond Utrecht Centraal. Ze mogen vanaf maandag niet meer via het Smakkelaarsveld naar de westkant van het station. De chauffeurs beraden zich op acties.



De route via het Smakkelaarsveld komt te vervallen door de aanleg van de grote fietsstalling bij het station. Als dat klaar is komt de doorsteek voor taxi's daar ook niet meer terug. De chauffeurs moeten vanaf maandag via de Spoorstraat en de Catharijnesingel naar de Leidseveertunnel rijden.



Taxichauffeurs vrezen dat ze vooral in de ochtend- en avondspits vaststaan in de file op de Catharijnesingel. "Dat wordt een grote puinhoop", zegt chauffeur Tim Vermeer. "Ook de hulpdiensten komen daar vast te staan."



Door de maatregelen wordt de taxistandplaats aan de centrumkant van het station steeds onaantrekkelijker, zegt Vermeer. Taxiplatform Regio Utrecht Regio Utrecht sprak eerder deze week in een brandbrief aan de gemeente al van "een doodsteek" voor de standplaats aan de centrumkant. Het platform vreest dan ook "voor onlusten en spontane acties".



De chauffeurs praten volgens Vermeer vrijdagmiddag over mogelijke acties.



