Reeën uit de Vecht gevist

Foto: Caspar Huurdeman

MAARSSEN - In Maarssen zijn twee reeŽn in de Vecht beland. Een van de dieren raakte te water bij de Langegracht en is uit het water gehaald door een bewoner. De ander belandde in de Vecht bij de Zandweg en is gered door brandweerlieden in een boot.



Deze ree is afgevoerd door de Dierenambulance. De ree bij de Langegracht is neergezet op een hondenuitplaats en wordt nog gezocht.



Gekeken wordt of de dieren kunnen worden overgebracht naar Haarzuilens, waar veel reeŽn zitten.



