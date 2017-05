Meisje (1) vast in warme auto

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 13:12 uur | update: 13:23 uur

Foto: RTV Utrecht

VLEUTEN - In Vleuten is een meisje van 1 jaar bevrijd uit een auto. Dat meldt de wijkagent op Twitter.



De moeder deed voor haar woning het portier dicht. Vervolgens merkte ze dat de sleutel nog in het contact zat, terwijl de auto op slot ging door de centrale vergrendeling. Ook de huissleutel zat aan de sleutelbos in de auto.



De moeder, die volgens de wijkagent "alle reden voor paniek" had, zag geen andere mogelijkheid dan de politie te bellen. Een agent sloeg een ruitje in om haar dochtertje te bevrijden uit de wagen, die intussen flink warm was geworden door de zon.



"Moeder blij. Dochter blij", aldus de wijkagent.



