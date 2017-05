Hoger loon en meer vaste banen bij ProRail

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 13:59 uur | update: 14:05 uur

Foto: Remko de Waal, ANP

UTRECHT - Werknemers van spoorbedrijf ProRail krijgen de komende tijd in totaal 5 procent meer loon. Daarnaast worden inhuurcontracten bij het Utrechtse bedrijf bij structurele werkzaamheden omgezet in vaste banen, meldt vakbond FNV Spoor.



De afspraken zijn vastgelegd in de cao die de FNV voor de circa 4000 werknemers van ProRail heeft afgesproken. Die loopt tot 1 juli 2019 en gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 maart dit jaar in.



Behalve over de loonsverhoging en de extra vaste banen, zijn afspraken gemaakt die de werkdruk moeten verlagen. Daarbij gaat het om afspraken over de personeelsbezetting op kantoor en de invulling van roosters en maatregelen om oudere werknemers te ontzien.





