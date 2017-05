Hertenkamp Baarn zit omhoog met geiten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 13:44 uur | update: 14:30 uur

Foto: Caspar Huurdeman

BAARN - Het Hertenkamp in Baarn zit in de maag met twee geiten die zijn opgepikt door een jogger in het bos. De oormerken van de geiten zijn verwijderd, waardoor onduidelijk is waar ze vandaan komen.



De geiten doken vorige week plotseling op bij de Hilversumsestraatweg. Een hardloper kreeg de witte en de gevlekte geit al rennend achter zich aan. Hij liep door naar het kantoor van Staatsbosbeheer en leverde de beesten daar af. Staatsbosbeheer bracht de twee vervolgens naar het Hertenkamp.



OORMERKEN

In het Hertenkamp kunnen ze niet blijven. "We zijn een hertenkamp en geen geitenkamp", zegt beheerder Adriaan Doets. "Maar ze kunnen ook niet naar een kinderboerderij. De oormerken van de geiten zijn verwijderd, waardoor niet duidelijk is of en wanneer ze ingeŽnt zijn tegen Q-koorts. Het is voor de geiten niet gezond om in korte periode twee keer ingeŽnt te worden. Op een kinderboerderij moeten geiten wel hun prikken hebben gekregen."



LIEF

De beheerder vraagt zich nu af of mensen meer weten over de herkomst van de geiten en of er misschien iemand is die plek voor ze heeft. "Zij kunnen bijvoorbeeld prima een tijdje zonder gevaar bij een pony in de wei. Ze zijn ontzettend lief en heel erg gewend aan mensen."



