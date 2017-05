Nicole Kuppens tijdelijk directeur bij Spoorwegmuseum

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 14:50 uur | update: 14:58 uur

Foto: kohn_andreas, Flickr

UTRECHT - Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft een nieuwe directeur. Dat heeft het Utrechtse museum bevestigd tegen RTV Utrecht. Nicole Kuppens is er vandaag aan de slag gegaan als interim-bestuurder, nadat de vorige directeur moest opstappen. Hij zou onder meer museumgeld voor privťfeestjes hebben gebruikt.



Kuppens was tot voor kort directeur van de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam en daarvoor hoofd exploitatie bij het Stedelijk Museum. Het Spoorwegmuseum zegt blij te zijn met Kuppens. De benoeming van de interim-directeur geldt voor een periode van negen maanden.



Begin vorige maand werd de vorige directeur, Martin Foppen, geschorst. Hij zou onder meer wijnleveringen hebben toegekend aan zijn vrouw, die eigenares is van een wijnhandel. Vanuit het museum was er een klokkenluider die vraagtekens zette bij het handelen van de directeur.



Welke andere zaken er precies speelden is nog niet duidelijk.





