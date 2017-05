Utrecht Science Park nu ook in Bilthoven

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 14:40 uur | update: 15:31 uur

BILTHOVEN - Het terrein in Bilthoven waar het RIVM is gevestigd, is vanaf vandaag onderdeel van Utrecht Science Park. Op het terrein werken kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven nu samen om oplossingen te vinden voor een langer en gezonder leven.



Bilthoven Biologicals, de gemeente De Bilt, provincie Utrecht en Stichting Utrecht Science Park hebben hun definitieve handtekening gezet onder de samenwerkingovereenkomst. De samenwerking tussen de twee locaties past volgens de initiatiefnemers "in de ambitie om van de regio Utrecht-Oost een internationale topregio op het gebied van life sciences & health te maken".



Het RIVM verhuist in 2018 van Bilthoven naar Utrecht. Op het terrein komt dan nog meer ruimte vrij voor andere bedrijven en instellingen.



