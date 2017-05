"Ik hoorde een ijzige, keiharde schreeuw"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 16:16 uur | update: 16:18 uur

Buurtbewoners praten na over het schietincident. Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 2) De politie deed de hele dag onderzoek bij Waarder. Foto: John van der Tol (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - Omwonenden van de Utrechtse Edisonstraat zijn vannacht flink geschrokken van een schietincident in de wijk Zuilen. Rond middernacht werd daar een man beschoten. Hij bleef ongedeerd en vluchtte vervolgens de F. Koolhovenstraat in.



"Wat ik heb gehoord is een ijzige, keiharde schreeuw. Een angstschreeuw", zegt een buurtbewoner. Een andere bewoner laat weten: "Ik hoorde een doffe klap. Ineens zag ik iemand in een flits voorbij rennen. Ik hoorde hem om hulp roepen." De man verkeerde in shock en werd door buurtbewoners opgevangen. "Ik zag 'm verderop zitten. Hij zat niet heel goed te gaan."



De daders sloegen op de vlucht en een half uur later vond de politie drie uitgebrande auto's langs de A12 bij Waarder. De politie zette een helikopter in en kon even verderop op bij Nieuwerbrug twee mannen van 29 en 37 aanhouden. "Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident", zegt politiewoordvoerder Jacqueline van Houten. De politie deed de hele dag onderzoek bij de auto's en in een nabijgelegen weiland.



Hoewel de rust inmiddels is teruggekeerd in de F. Koolhovenstraat, zit de schrik er bij de bewoners wel flink in. "Het komt nu toch wel dichtbij. Je verwacht het meer aan de andere kant van Zuilen of in Overvecht of Kanaleneiland, maar niet hier."





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht